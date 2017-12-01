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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:18  01 декабря 2017 3

Племянница олигарха Усманова сыграла роскошную свадьбу с секс-символом Узбекистана. ФОТО, ВИДЕО

Ганя Усманова шикарно выглядела в важный для нее деньФото: Малика Джурабекова (Malika Djurabekova), Instagram

Ганя Усманова, 24-летняя племянница олигарха Алишера Усманова, вышла замуж за 29-летнего теннисиста и секс-символ Узбекистана Важу Узакова. Фотографиями и видеороликами со свадьбы поделились гости торжества.

В социальной сети Instagram близкие поздравили невесту еще раз и поделились некоторыми моментами мероприятия: публикации выкладывали под хэштегом #vazhaganya. Усманова была в роскошном свадебном платье, украшенном драгоценными камнями, с длинным шлейфом. Кстати, платье было не одно — виновница торжества меняла их несколько раз на протяжении празднования. Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с множеством прожекторов и гигантских люстр.

Гости отметили в Сети казус, произошедший во время танца молодых. Узаков пнул платье невесты, когда оно встало у него на пути.

Как и на всех национальных свадьбах, не обошлось и без традиционных обрядов. Как передает канал Super, звезд российской эстрады на торжестве не было.

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Фото: Малика Джурабекова (Malika Djurabekova), Instagram

Ксения Томашова
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