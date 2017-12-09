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09 декабря 2017
21:43  09 декабря 2017 1

Пушков решил преподать Трампу урок истории

Французское посольство. Москва, пушков алексей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце
Трампу надо бы помнить реальный вклад США в победе над фашизмом, считает ПушковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил президенту США Дональду Трампу об исторической роли Вашингтона в мировых войнах. Поводом послужило высказывание американского лидера о том, что его страна победила в двух конфликтах планетарного масштаба.

«При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков в своем twitter-блоге.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде, заявил, что США — страна, которая вырыла Панамский канал, победила в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм. Тогда первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил Трампа с самодовольным насекомым из басни Дмитриева «Муха», где двукрылая заявила своей «сестре», что вспахала поле, хотя сама сидела на рогах у быка, который тащил плуг. «Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства, — сказал Клинцевич. — Странно, что американский президент ещё не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона».

Не остались в стороне и обычные россияне. Они предложили дополнить список Трампа победой в Третьей мировой войне — с инопланетянами на Луне — и сравнили степень идеологической накачки его выступления со схожими высказываниями историков и политиков на Украине.«У древних укров с их мифологией появился серьезный конкурент», — констатировали пользователи соцсетей.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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