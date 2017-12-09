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09 декабря 2017
15:00  09 декабря 2017 0

В Совете Федерации удивились, что Трамп не приписал США разгром Наполеона

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Сенатор Франц Клинцевич сравнил слова Трампа со стрекотанием мухи из басни КрыловаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах. Он сравнил его слова со стрекотанием мухи из басни Ивана Дмитриева.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, „вспахавшей“ поле на спине быка: „Не справился бы бык с работой без меня!“ Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства. Странно, что американский президент ещё не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — цитирует Клинцевича RT.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Флорида и заявил, что Америка выиграла в двух мировых войнах. Также он подчеркнул, что США «поставили на колени коммунизм».

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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