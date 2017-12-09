Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах. Он сравнил его слова со стрекотанием мухи из басни Ивана Дмитриева.
«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, „вспахавшей“ поле на спине быка: „Не справился бы бык с работой без меня!“ Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства. Странно, что американский президент ещё не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — цитирует Клинцевича RT.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Флорида и заявил, что Америка выиграла в двух мировых войнах. Также он подчеркнул, что США «поставили на колени коммунизм».