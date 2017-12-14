Самозванец «незаконно» проник на пресс-конференцию Путина

17:46 14 декабря 2017 0

Путин спокойно отреагировал на выходку предпринимателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пресс-конференцию президента России Владимира Путина пришел самозванец. Директор одного из мурманских рыбных заводов явился на встречу с российским лидером под видом журналиста, чтобы рассказать о проблемах рынка, а затем признался в обмане.

На четвертом часу пресс-конференции Владимир Путин дал задать вопрос мужчине из зала. Тот представился журналистом Михаилом Зубом из «издательства „Потребитель“» и принялся рассказывать о проблемах переработки рыбы в России. А затем попытался передать инвестиционный проект на 400 страниц и признался, что не является корреспондентом.

«Делайте со мной, что хотите, да я суда пришел незаконно», — сказал мужчина из зала. Он пояснил, что его очень сильно волнует дороговизна рыбы в России. «Мы должны ее продавать по ценам, как курица», — сказал мужчина. Владимир Путин спокойно отреагировал на выходку предпринимателя и заметил, что разделяет его беспокойство.

Журналист британского издания ВВС Стив Розенберг уже пошутил об этом в Twitter: «Самозванец в зале! Мужчина, спросивший Путина о рыбе, признается, что не журналист, а начальник рыбного комбината! Ну и кто говорил, что на пресс-конференции нет драмы?».

Отметим, 14 декабря Владимир Путин проводит тринадцатую по счету пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1640. Встреча главы государства с представителями СМИ традиционно проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.