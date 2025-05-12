ТАСС: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево арестовали 23 человек

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По делу арестованы полицейские
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По делу о хищениях у бойцов спецоперации в Шереметьево арестовали 23 человека. Среди них оказались и полицейские, рассказали в правоохранительных органах.

«По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестованы 23 человека. В том числе 5 полицейских», — передает ТАСС заявление правоохранительных служб.

Правоохранительные органы начали масштабные действия по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к преступной группе, занимавшейся вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево». В Басманный районный суд Москвы продолжают поступать материалы в отношении новых предполагаемых членов данной организации. Судебные инстанции принимают решения о заключении подозреваемых под стражу. Подробности — в материале URA.RU.

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По делу о хищениях у бойцов спецоперации в Шереметьево арестовали 23 человека. Среди них оказались и полицейские, рассказали в правоохранительных органах. «По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестованы 23 человека. В том числе 5 полицейских», — передает ТАСС заявление правоохранительных служб. Правоохранительные органы начали масштабные действия по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к преступной группе, занимавшейся вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево». В Басманный районный суд Москвы продолжают поступать материалы в отношении новых предполагаемых членов данной организации. Судебные инстанции принимают решения о заключении подозреваемых под стражу. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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