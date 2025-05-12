Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: у России есть право на гарантии безопасности

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Россия должна получить гарантии безопасности, полагает эксперт
Россия должна получить гарантии безопасности, полагает эксперт Фото:

Ставка западных стран на ослабление России является стратегической ошибкой, а Москва имеет право на гарантии безопасности. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.

«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта. Поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой», — отметил Абдессалям в интервью РИА Новости.

По его мнению, Украине необходимо придерживаться нейтралитета, не вступать в НАТО и исключить любую угрозу соседним государствам. Только после этого, подчеркнул политик, Киев сможет говорить о своих интересах и безопасности вне рамок международных противостояний.

Абдессалям также подчеркнул сложность российско-украинского конфликта. По его словам, если европейские страны опасаются за свою безопасность, то и Россия вправе обеспечивать свою защиту и добиваться предоставления национальных гарантий безопасности, чтобы минимизировать возможные военные и стратегические угрозы.

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Ставка западных стран на ослабление России является стратегической ошибкой, а Москва имеет право на гарантии безопасности. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям. «Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта. Поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой», — отметил Абдессалям в интервью РИА Новости. По его мнению, Украине необходимо придерживаться нейтралитета, не вступать в НАТО и исключить любую угрозу соседним государствам. Только после этого, подчеркнул политик, Киев сможет говорить о своих интересах и безопасности вне рамок международных противостояний. Абдессалям также подчеркнул сложность российско-украинского конфликта. По его словам, если европейские страны опасаются за свою безопасность, то и Россия вправе обеспечивать свою защиту и добиваться предоставления национальных гарантий безопасности, чтобы минимизировать возможные военные и стратегические угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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