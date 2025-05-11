ФНС впервые показала доходы от обновленной системы налогов

После усложнения системы налогообложения для людей с высокими доходами в России, резко выросли денежные поступления в бюджет страны. Об этом говорят данные Федеральной налоговой службы.
«Шкала НДФЛ в России стала пятиступенчатой для получающих доход свыше 2,4 млн в год. В первом квартале 2025 года в федеральный бюджет поступило почти 38 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда действовала лишь одна ступень налога для богатых», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых граждан страны. Он добавил, что доходы этой категории граждан увеличиваются быстрыми темпами, передает RT.
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