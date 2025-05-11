11 мая 2025

В Госдуму РФ внесен проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штрафы собираются ужесточить
Штрафы собираются ужесточить Фото:

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для водителей за непредоставление преимущества автомобилям скорой медицинской помощи. Об этом сказано в тексте инициативы.

«[Предлагается установить] административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет», — сказано в пояснительной записке. Содержание приводит РИА Новости.

В настоящее время нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года, если они не пропустили транспортные средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно автомобилям скорой помощи, что свидетельствует о недостаточности существующих санкций. Авторы инициативы подчеркивают, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям для пациентов, вплоть до летального исхода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для водителей за непредоставление преимущества автомобилям скорой медицинской помощи. Об этом сказано в тексте инициативы. «[Предлагается установить] административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет», — сказано в пояснительной записке. Содержание приводит РИА Новости. В настоящее время нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года, если они не пропустили транспортные средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно автомобилям скорой помощи, что свидетельствует о недостаточности существующих санкций. Авторы инициативы подчеркивают, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям для пациентов, вплоть до летального исхода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...