В Госдуму РФ внесен проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для водителей за непредоставление преимущества автомобилям скорой медицинской помощи. Об этом сказано в тексте инициативы.
«[Предлагается установить] административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет», — сказано в пояснительной записке. Содержание приводит РИА Новости.
В настоящее время нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года, если они не пропустили транспортные средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно автомобилям скорой помощи, что свидетельствует о недостаточности существующих санкций. Авторы инициативы подчеркивают, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям для пациентов, вплоть до летального исхода.
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