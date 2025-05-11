ГУР Украины заявило о новой российской ракете «Бандероль»

Украинская разведка сообщила о разработке в России новой крылатой ракеты S8000 «Бандероль», способной развивать скорость до 580 километров в час и преодолевать расстояние до 500 километров. Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.
«Новая российская ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 150 килограммов и может запускаться с беспилотных летательных аппаратов „Орион“, а в будущем — с вертолетов Ми-28Н. Ракета S8000 „Бандероль“ предназначена для нанесения ударов по наземным целям и способна преодолевать до 500 километров со скоростью до 580 километров в час», — говорится в сообщении ГУР. Его цитирует telegram-канал «Осведомитель».
Ранее название «Бандероль» уже упоминалось в связи с новым российским беспилотником, который, по данным украинских источников, используется ВС РФ для ударов по объектам в Одесской области. Эксперты отмечали, что дрон наносит значительный урон, поскольку его сложно сбить средствами украинской ПВО, однако подробные характеристики аппарата оставались неизвестными.
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