Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России скоро замедлятся

Темпы роста заработных плат в России в 2025-2026 годах замедлятся по сравнению с показателями 2023-2024 годов. Такое мнение высказал ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«По-видимому, рост заработных плат в 2025-2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023-2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — сказал Ляшок в беседе с РИА Новости. По его словам, уровень безработицы в январе-феврале текущего года немного вырос по сравнению с последними месяцами прошлого года. Также эксперт отметил тенденцию к сокращению числа вакансий.
Ляшок добавил, что, согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рост заработных плат в реальном выражении в этом году ожидается на уровне 7%, а в следующем — 5,7%. При этом он не исключил, что фактические показатели могут оказаться несколько ниже официального прогноза, учитывая текущие данные статистики. Несмотря на это, зарплаты, по мнению эксперта, продолжат расти.
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов в беседе с URA.RU сообщил, что стремительный рост заработных плат в России, наблюдавшийся в текущем году, завершится, и в дальнейшем их увеличение будет происходить лишь в пределах инфляции. В числе факторов, способствующих такому замедлению, эксперт выделил снижение потребительского спроса внутри страны.
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