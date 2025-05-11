SCMP: конфликт на Украине оказался выгоден Китаю

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Китай получает экономические выгоды от конфликта на Украине
Китай получает экономические выгоды от конфликта на Украине Фото:

Китай получает выгоды от конфликта на Украине, поскольку тот отвлекает США от противостояния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Пекину экономически полезно сотрудничество с Москвой. Таким мнением поделилась старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, ядерный риск остается низким, а его партнер — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — заявляет SCMP.

В публикации также отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков пересмотра китайско-российского партнерства, несмотря на то, что Западу было бы выгодно, чтобы Китай «надавил» на Россию в рамках переговоров по Украине. Так, Пекин продолжает развивать экономическое сотрудничество с Москвой и придерживается того же взгляда на первопричины и суть спецоперации, что и его северный союзник.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с URA.RU пояснил, что присутствие председателя КНР Си Цзиньпина рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы в Москве символизирует единство позиций двух лидеров в отношении борьбы с нацизмом. По словам эксперта, нахождение на трибуне ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции подчеркивает преемственность традиций и наличие общего противника, с которым необходимо бороться любой ценой.

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Китай получает выгоды от конфликта на Украине, поскольку тот отвлекает США от противостояния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Пекину экономически полезно сотрудничество с Москвой. Таким мнением поделилась старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post. «Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, ядерный риск остается низким, а его партнер — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — заявляет SCMP. В публикации также отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков пересмотра китайско-российского партнерства, несмотря на то, что Западу было бы выгодно, чтобы Китай «надавил» на Россию в рамках переговоров по Украине. Так, Пекин продолжает развивать экономическое сотрудничество с Москвой и придерживается того же взгляда на первопричины и суть спецоперации, что и его северный союзник. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с URA.RU пояснил, что присутствие председателя КНР Си Цзиньпина рядом с президентом Владимиром Путиным на Параде Победы в Москве символизирует единство позиций двух лидеров в отношении борьбы с нацизмом. По словам эксперта, нахождение на трибуне ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции подчеркивает преемственность традиций и наличие общего противника, с которым необходимо бороться любой ценой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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