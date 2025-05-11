11 мая 2025

Нового канцлера ФРГ Мерца предостерегли от необдуманных шагов против России

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Мерцу посоветовали вести разумный диалог с Россией
Мерцу посоветовали вести разумный диалог с Россией Фото:

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вести разумную и взвешенную политику по отношению к России. Иначе может пострадать карьера немецкого политика. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России. Его необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — передает РИА Новости слова Ивлева.

Ранее Мерц говорил, что дальнобойные ракеты Taurus могут передать Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он добавил, что ВСУ необходимо выйти из «оборонительной позиции», передает RT.

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Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вести разумную и взвешенную политику по отношению к России. Иначе может пострадать карьера немецкого политика. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России. Его необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — передает РИА Новости слова Ивлева. Ранее Мерц говорил, что дальнобойные ракеты Taurus могут передать Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он добавил, что ВСУ необходимо выйти из «оборонительной позиции», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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