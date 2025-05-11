11 мая 2025

Экономист Сафонов предложил ввести налоги для «богатых бездельников» в России

Экономист Сафонов предложил ввести фиксированный НДФЛ для богатых безработных
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян хотят обложить еще одним налогом
Россиян хотят обложить еще одним налогом Фото:

Введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных граждан предложили рассмотреть в России. С такой инициативой выступил профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов.

«Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и „профессиональных бездельников“ на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну», — заявил Сафонов, его слова приводит РБК.

Экономист пояснил, что под определение «профессиональных бездельников» попадают домохозяйки, рантье и дети богатых родителей, которые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, продолжают пользоваться государственными услугами. По мнению Сафонова, подобная мера позволит увеличить поступления в государственный бюджет и обеспечить справедливое участие всех граждан в финансировании социальных благ.

Ранее стало известно, что правительство России разработало новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, включает 18 мер. В частности, планируется усилить сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также повысить контроль за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями.

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Введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных граждан предложили рассмотреть в России. С такой инициативой выступил профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов. «Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и „профессиональных бездельников“ на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну», — заявил Сафонов, его слова приводит РБК. Экономист пояснил, что под определение «профессиональных бездельников» попадают домохозяйки, рантье и дети богатых родителей, которые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, продолжают пользоваться государственными услугами. По мнению Сафонова, подобная мера позволит увеличить поступления в государственный бюджет и обеспечить справедливое участие всех граждан в финансировании социальных благ. Ранее стало известно, что правительство России разработало новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, включает 18 мер. В частности, планируется усилить сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также повысить контроль за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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