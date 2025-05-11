Экономист Сафонов предложил ввести налоги для «богатых бездельников» в России

Введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных граждан предложили рассмотреть в России. С такой инициативой выступил профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов.
«Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и „профессиональных бездельников“ на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну», — заявил Сафонов, его слова приводит РБК.
Экономист пояснил, что под определение «профессиональных бездельников» попадают домохозяйки, рантье и дети богатых родителей, которые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, продолжают пользоваться государственными услугами. По мнению Сафонова, подобная мера позволит увеличить поступления в государственный бюджет и обеспечить справедливое участие всех граждан в финансировании социальных благ.
Ранее стало известно, что правительство России разработало новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, включает 18 мер. В частности, планируется усилить сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также повысить контроль за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями.
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