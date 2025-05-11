Память превыше репрессий: как праздновали День Победы на Украине

Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — Днем Европы. Фактически он отменил День Победы, причем сделал это накануне его празднования. Это произошло в период, когда Украина активно устраняла символы советской эпохи и разрывала исторические связи с СССР в рамках «дерусификации».
Тем не менее многие украинцы по всей стране, несмотря на упразднение Дня Победы, именно 9 мая собираются у советских мемориалов, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Все это приводит к массовым задержаниям, но народ это не останавливает. Согласно данным украинского издания «Страна.ua», в этом году в поисковом сервисе Google Trends лидировали запросы пользователей из Украины, связанные с 9 мая. URA.RU рассказывает, как в этом году украинцы праздновали День Победы, идя в противовес киевскому режиму.
Силовики против пенсионеров: массовые задержания в Киеве
Несмотря на установленный запрет на проведение мероприятий и использование символики, ассоциирующейся с Россией и Советским Союзом, 9 мая жители Киева пришли к Вечному огню в парке Вечной славы, чтобы возложить цветы.
Сотрудники Национальной полиции Украины принимали меры по пресечению подобных действий. По информации украинских СМИ, одна из женщин была задержана за воспроизведение песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Кроме того, у Вечного огня был задержан мужчина, исполнявший песнопение на церковнославянском языке — полицейские посчитали, что он поет на русском. Во время его задержания произошел конфликт между гражданами и правоохранителями.
В том же парке была задержана пожилая женщина, которая принесла цветы к мемориалу и была одета в военную пилотку с красной звездой, что полиция квалифицировала как проявление «экстремистской символики». На угрозу доставить ее в отделение пенсионерка ответила, что уже шесть раз подвергалась подобным задержаниям. Обращаясь к полицейским, она заявила: «Эту звезду едва видно, а вот вашу свастику — хорошо заметно».
Кроме того, несмотря на замену праздника, депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы. «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал он в своем telegram-канале.
Украинцам запрещали выходить из дома
В Одессе с памятников и мемориальных объектов были удалены упоминания о России, в частности, подобные изменения зафиксированы в Парке Победы. Дополнительно в городе был введен комендантский час, который продлился в течение трех суток.
Как сообщал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, запрет на пребывание вне дома действовал на территории всей Одесской области с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. Однако, несмотря на введенные ограничения, некоторые жители Одессы продолжали возлагать цветы к мемориалам.
При этом гражданам грозили значительные штрафы или административный арест за нарушение комендантского часа. Власти также запретили покидать жилые помещения на период его действия.
В самой Одессе обозреватели также отмечали, что власти Украины пытаются искусственно создать видимость того, что улицы города пусты в День Победы. Журналисты иронично высмеивали провластные издания, которые писали о том, что желающих отмечать 9 мая вместе с Россией на Украине не осталось.
"Не написали только о тотальном аусвайсе — блокпостах и бусах ТЦК возле победных мемориалов, пропускном режиме с выворачиванием карманов и сумок, проверке паспортов и телефонов — а нет ли гражданина на «Миротворце»? (сайт признан экстремистским, запрещен и заблокирован на территории РФ). Конечно, есть!" — писал обозреватель из Одессы Павел Бадаев.
Задерживали даже за границей
В Латвии 9 мая 2025 года было возбуждено 36 административных дел против граждан, которые пытались исполнить песни о войне на русском языке. Об этом сообщили республиканские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Согласно сообщениям, большинство подобных нарушений было зафиксировано в столице страны — Риге. Власти подчеркивают, что подобные действия нарушают запрет на публичное прославление тоталитарных режимов и использование символики, связанной с советским прошлым.
«В течение 9 мая в отношении 36 человек были составлены протоколы за попытки исполнения песен о войне на русском языке. Большинство инцидентов произошло в Риге», — сообщали издания. В материалах отмечается, что нарушения были зафиксированы в местах массового скопления граждан, и полиция оперативно реагировала на подобные случаи. Представители ведомства напомнили о действующем законодательстве, предусматривающем ответственность за публичное исполнение песен и демонстрацию символики, связанных с прославлением военных действий СССР.
Власти Латвии подчеркнули, что ограничения на использование советской символики и исполнение связанных с ней песен введены на фоне сохраняющейся напряженности между Латвией и Россией, а также событий в Украине. Западные СМИ обращают внимание, что подобные меры принимаются для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка в стране.
«Вместе с дедушкой ходили на парады 9 мая»: что думают сами украинцы о Дне Победы
После 2014 года традиции празднования Дня Победы на Украине претерпели значительные изменения. Если раньше жители украинских городов традиционно выходили на улицы, чтобы принять участие в праздничных шествиях и парадах, то в последние годы этот праздник стал носить преимущественно домашний характер. Свое мнение по этому поводу высказали сами украинцы в разговоре с российскими журналистами.
Житель Купянска Харьковской области по имени Роман, который после начала СВО переехал в Россию, рассказал о том, как изменилось отношение к празднику в его родном городе. По его словам, ранее День Победы был важным событием для всей семьи — он вспоминает, как в детстве вместе с дедушкой-танкистом ходил на парады.
Однако после 2014 года отношение властей к празднику стало резко меняться. «Начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник постепенно превратился в более домашний: мы стали отмечать его дома с дедушкой и бабушкой, смотря по телевизору трансляцию парада с Красной площади», — вспоминает Роман. Теперь он планирует отмечать День Победы уже в Краснодаре вместе со своим сыном.
Эту точку зрения подтверждает и другая собеседница — Галина Прокофьевна из Херсона. Она рассказала, что после 2014 года проведение массовых шествий и праздничных мероприятий стало практически невозможным из-за активности националистических движений на улицах украинских городов. «Невозможно было спокойно выйти на улицу, потому что появились националисты, которые агрессивно относились к людям, празднующим День Победы», — отметила она.
Праздник на контрасте
Празднование Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве и на Украине прошло в абсолютно разных условиях и атмосфере. В Москве состоялся масштабный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях приняли участие представители дружественных государств, включая глав государств и высокопоставленных гостей. В российской столице царила праздничная атмосфера: улицы были украшены яркими флагами и цветами, а участники и гости мероприятия выглядели радостными и воодушевленными.
Совершенно иначе прошли мероприятия на Украине. Там праздник отмечался без крупных военных парадов и массовых шествий. Иностранные гости в Киеве были представлены лишь на уровне министров иностранных дел, а не глав государств, как это было в Москве, акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале она опубликовала две фотографии для сравнения: яркий и торжественный парад Победы в Москве и встречу министров иностранных дел Евросоюза во Львове, которую Захарова охарактеризовала как «сборище». По ее словам, западные чиновники специально собрались именно 9 мая, чтобы отвлечь внимание от московского праздника.
На Западе также сравнили масштабы праздничных мероприятий. Как сообщает британское издание The Guardian, в Москве празднование Дня Победы прошло с размахом и при участии ряда мировых лидеров, в то время как в Киеве мероприятия были менее масштабными и практически не сопровождались присутствием иностранных гостей высокого уровня.
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