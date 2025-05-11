Память превыше репрессий: как праздновали День Победы на Украине

На Украине 9 мая в интернете лидировали запросы, связанные с Днем Победы
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В Киеве возлагали цветы в День Победы, несмотря на отмену праздника Зеленским еще в 2023 году
В Киеве возлагали цветы в День Победы, несмотря на отмену праздника Зеленским еще в 2023 году Фото:

Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — Днем Европы. Фактически он отменил День Победы, причем сделал это накануне его празднования. Это произошло в период, когда Украина активно устраняла символы советской эпохи и разрывала исторические связи с СССР в рамках «дерусификации».

Тем не менее многие украинцы по всей стране, несмотря на упразднение Дня Победы, именно 9 мая собираются у советских мемориалов, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Все это приводит к массовым задержаниям, но народ это не останавливает. Согласно данным украинского издания «Страна.ua», в этом году в поисковом сервисе Google Trends лидировали запросы пользователей из Украины, связанные с 9 мая. URA.RU рассказывает, как в этом году украинцы праздновали День Победы, идя в противовес киевскому режиму. 

Силовики против пенсионеров: массовые задержания в Киеве

Несмотря на установленный запрет на проведение мероприятий и использование символики, ассоциирующейся с Россией и Советским Союзом, 9 мая жители Киева пришли к Вечному огню в парке Вечной славы, чтобы возложить цветы.

Сотрудники Национальной полиции Украины принимали меры по пресечению подобных действий. По информации украинских СМИ, одна из женщин была задержана за воспроизведение песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Кроме того, у Вечного огня был задержан мужчина, исполнявший песнопение на церковнославянском языке — полицейские посчитали, что он поет на русском. Во время его задержания произошел конфликт между гражданами и правоохранителями.

В том же парке была задержана пожилая женщина, которая принесла цветы к мемориалу и была одета в военную пилотку с красной звездой, что полиция квалифицировала как проявление «экстремистской символики». На угрозу доставить ее в отделение пенсионерка ответила, что уже шесть раз подвергалась подобным задержаниям. Обращаясь к полицейским, она заявила: «Эту звезду едва видно, а вот вашу свастику — хорошо заметно».

Кроме того, несмотря на замену праздника, депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы. «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал он в своем telegram-канале.

Украинцам запрещали выходить из дома

В Одессе с памятников и мемориальных объектов были удалены упоминания о России, в частности, подобные изменения зафиксированы в Парке Победы. Дополнительно в городе был введен комендантский час, который продлился в течение трех суток.

Как сообщал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, запрет на пребывание вне дома действовал на территории всей Одесской области с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. Однако, несмотря на введенные ограничения, некоторые жители Одессы продолжали возлагать цветы к мемориалам.

При этом гражданам грозили значительные штрафы или административный арест за нарушение комендантского часа. Власти также запретили покидать жилые помещения на период его действия.

В самой Одессе обозреватели также отмечали, что власти Украины пытаются искусственно создать видимость того, что улицы города пусты в День Победы. Журналисты иронично высмеивали провластные издания, которые писали о том, что желающих отмечать 9 мая вместе с Россией на Украине не осталось. 

"Не написали только о тотальном аусвайсе — блокпостах и бусах ТЦК возле победных мемориалов, пропускном режиме с выворачиванием карманов и сумок, проверке паспортов и телефонов — а нет ли гражданина на «Миротворце»? (сайт признан экстремистским, запрещен и заблокирован на территории РФ). Конечно, есть!" — писал обозреватель из Одессы Павел Бадаев. 

Задерживали даже за границей

В Латвии 9 мая 2025 года было возбуждено 36 административных дел против граждан, которые пытались исполнить песни о войне на русском языке. Об этом сообщили республиканские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Согласно сообщениям, большинство подобных нарушений было зафиксировано в столице страны — Риге. Власти подчеркивают, что подобные действия нарушают запрет на публичное прославление тоталитарных режимов и использование символики, связанной с советским прошлым.

Украинцы пытались символично отметить День Победы даже за границей, несмотря на риски административного правонарушения
Украинцы пытались символично отметить День Победы даже за границей, несмотря на риски административного правонарушения
Фото:

«В течение 9 мая в отношении 36 человек были составлены протоколы за попытки исполнения песен о войне на русском языке. Большинство инцидентов произошло в Риге», — сообщали издания. В материалах отмечается, что нарушения были зафиксированы в местах массового скопления граждан, и полиция оперативно реагировала на подобные случаи. Представители ведомства напомнили о действующем законодательстве, предусматривающем ответственность за публичное исполнение песен и демонстрацию символики, связанных с прославлением военных действий СССР.

Власти Латвии подчеркнули, что ограничения на использование советской символики и исполнение связанных с ней песен введены на фоне сохраняющейся напряженности между Латвией и Россией, а также событий в Украине. Западные СМИ обращают внимание, что подобные меры принимаются для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка в стране.

«Вместе с дедушкой ходили на парады 9 мая»: что думают сами украинцы о Дне Победы

После 2014 года традиции празднования Дня Победы на Украине претерпели значительные изменения. Если раньше жители украинских городов традиционно выходили на улицы, чтобы принять участие в праздничных шествиях и парадах, то в последние годы этот праздник стал носить преимущественно домашний характер. Свое мнение по этому поводу высказали сами украинцы в разговоре с российскими журналистами. 

Возложения проходили во многих городах страны, включая Одессу и Львов. При этом власти пытались сделать все, чтобы помешать этому
Возложения проходили во многих городах страны, включая Одессу и Львов. При этом власти пытались сделать все, чтобы помешать этому
Фото:

Житель Купянска Харьковской области по имени Роман, который после начала СВО переехал в Россию, рассказал о том, как изменилось отношение к празднику в его родном городе. По его словам, ранее День Победы был важным событием для всей семьи — он вспоминает, как в детстве вместе с дедушкой-танкистом ходил на парады.

Однако после 2014 года отношение властей к празднику стало резко меняться. «Начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник постепенно превратился в более домашний: мы стали отмечать его дома с дедушкой и бабушкой, смотря по телевизору трансляцию парада с Красной площади», — вспоминает Роман. Теперь он планирует отмечать День Победы уже в Краснодаре вместе со своим сыном.

Эту точку зрения подтверждает и другая собеседница — Галина Прокофьевна из Херсона. Она рассказала, что после 2014 года проведение массовых шествий и праздничных мероприятий стало практически невозможным из-за активности националистических движений на улицах украинских городов. «Невозможно было спокойно выйти на улицу, потому что появились националисты, которые агрессивно относились к людям, празднующим День Победы», — отметила она.

Праздник на контрасте 

Празднование Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве и на Украине прошло в абсолютно разных условиях и атмосфере. В Москве состоялся масштабный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях приняли участие представители дружественных государств, включая глав государств и высокопоставленных гостей. В российской столице царила праздничная атмосфера: улицы были украшены яркими флагами и цветами, а участники и гости мероприятия выглядели радостными и воодушевленными.

Совершенно иначе прошли мероприятия на Украине. Там праздник отмечался без крупных военных парадов и массовых шествий. Иностранные гости в Киеве были представлены лишь на уровне министров иностранных дел, а не глав государств, как это было в Москве, акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале она опубликовала две фотографии для сравнения: яркий и торжественный парад Победы в Москве и встречу министров иностранных дел Евросоюза во Львове, которую Захарова охарактеризовала как «сборище». По ее словам, западные чиновники специально собрались именно 9 мая, чтобы отвлечь внимание от московского праздника.

На Западе также сравнили масштабы праздничных мероприятий. Как сообщает британское издание The Guardian, в Москве празднование Дня Победы прошло с размахом и при участии ряда мировых лидеров, в то время как в Киеве мероприятия были менее масштабными и практически не сопровождались присутствием иностранных гостей высокого уровня.

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Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — Днем Европы. Фактически он отменил День Победы, причем сделал это накануне его празднования. Это произошло в период, когда Украина активно устраняла символы советской эпохи и разрывала исторические связи с СССР в рамках «дерусификации». Тем не менее многие украинцы по всей стране, несмотря на упразднение Дня Победы, именно 9 мая собираются у советских мемориалов, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Все это приводит к массовым задержаниям, но народ это не останавливает. Согласно данным украинского издания «Страна.ua», в этом году в поисковом сервисе Google Trends лидировали запросы пользователей из Украины, связанные с 9 мая. URA.RU рассказывает, как в этом году украинцы праздновали День Победы, идя в противовес киевскому режиму.  Силовики против пенсионеров: массовые задержания в Киеве Несмотря на установленный запрет на проведение мероприятий и использование символики, ассоциирующейся с Россией и Советским Союзом, 9 мая жители Киева пришли к Вечному огню в парке Вечной славы, чтобы возложить цветы. Сотрудники Национальной полиции Украины принимали меры по пресечению подобных действий. По информации украинских СМИ, одна из женщин была задержана за воспроизведение песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Кроме того, у Вечного огня был задержан мужчина, исполнявший песнопение на церковнославянском языке — полицейские посчитали, что он поет на русском. Во время его задержания произошел конфликт между гражданами и правоохранителями. В том же парке была задержана пожилая женщина, которая принесла цветы к мемориалу и была одета в военную пилотку с красной звездой, что полиция квалифицировала как проявление «экстремистской символики». На угрозу доставить ее в отделение пенсионерка ответила, что уже шесть раз подвергалась подобным задержаниям. Обращаясь к полицейским, она заявила: «Эту звезду едва видно, а вот вашу свастику — хорошо заметно». Кроме того, несмотря на замену праздника, депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы. «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал он в своем telegram-канале. Украинцам запрещали выходить из дома В Одессе с памятников и мемориальных объектов были удалены упоминания о России, в частности, подобные изменения зафиксированы в Парке Победы. Дополнительно в городе был введен комендантский час, который продлился в течение трех суток. Как сообщал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, запрет на пребывание вне дома действовал на территории всей Одесской области с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. Однако, несмотря на введенные ограничения, некоторые жители Одессы продолжали возлагать цветы к мемориалам. При этом гражданам грозили значительные штрафы или административный арест за нарушение комендантского часа. Власти также запретили покидать жилые помещения на период его действия. В самой Одессе обозреватели также отмечали, что власти Украины пытаются искусственно создать видимость того, что улицы города пусты в День Победы. Журналисты иронично высмеивали провластные издания, которые писали о том, что желающих отмечать 9 мая вместе с Россией на Украине не осталось.  Задерживали даже за границей В Латвии 9 мая 2025 года было возбуждено 36 административных дел против граждан, которые пытались исполнить песни о войне на русском языке. Об этом сообщили республиканские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Согласно сообщениям, большинство подобных нарушений было зафиксировано в столице страны — Риге. Власти подчеркивают, что подобные действия нарушают запрет на публичное прославление тоталитарных режимов и использование символики, связанной с советским прошлым. «В течение 9 мая в отношении 36 человек были составлены протоколы за попытки исполнения песен о войне на русском языке. Большинство инцидентов произошло в Риге», — сообщали издания. В материалах отмечается, что нарушения были зафиксированы в местах массового скопления граждан, и полиция оперативно реагировала на подобные случаи. Представители ведомства напомнили о действующем законодательстве, предусматривающем ответственность за публичное исполнение песен и демонстрацию символики, связанных с прославлением военных действий СССР. Власти Латвии подчеркнули, что ограничения на использование советской символики и исполнение связанных с ней песен введены на фоне сохраняющейся напряженности между Латвией и Россией, а также событий в Украине. Западные СМИ обращают внимание, что подобные меры принимаются для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка в стране. «Вместе с дедушкой ходили на парады 9 мая»: что думают сами украинцы о Дне Победы После 2014 года традиции празднования Дня Победы на Украине претерпели значительные изменения. Если раньше жители украинских городов традиционно выходили на улицы, чтобы принять участие в праздничных шествиях и парадах, то в последние годы этот праздник стал носить преимущественно домашний характер. Свое мнение по этому поводу высказали сами украинцы в разговоре с российскими журналистами.  Житель Купянска Харьковской области по имени Роман, который после начала СВО переехал в Россию, рассказал о том, как изменилось отношение к празднику в его родном городе. По его словам, ранее День Победы был важным событием для всей семьи — он вспоминает, как в детстве вместе с дедушкой-танкистом ходил на парады. Однако после 2014 года отношение властей к празднику стало резко меняться. «Начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник постепенно превратился в более домашний: мы стали отмечать его дома с дедушкой и бабушкой, смотря по телевизору трансляцию парада с Красной площади», — вспоминает Роман. Теперь он планирует отмечать День Победы уже в Краснодаре вместе со своим сыном. Эту точку зрения подтверждает и другая собеседница — Галина Прокофьевна из Херсона. Она рассказала, что после 2014 года проведение массовых шествий и праздничных мероприятий стало практически невозможным из-за активности националистических движений на улицах украинских городов. «Невозможно было спокойно выйти на улицу, потому что появились националисты, которые агрессивно относились к людям, празднующим День Победы», — отметила она. Праздник на контрасте  Празднование Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве и на Украине прошло в абсолютно разных условиях и атмосфере. В Москве состоялся масштабный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях приняли участие представители дружественных государств, включая глав государств и высокопоставленных гостей. В российской столице царила праздничная атмосфера: улицы были украшены яркими флагами и цветами, а участники и гости мероприятия выглядели радостными и воодушевленными. Совершенно иначе прошли мероприятия на Украине. Там праздник отмечался без крупных военных парадов и массовых шествий. Иностранные гости в Киеве были представлены лишь на уровне министров иностранных дел, а не глав государств, как это было в Москве, акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем telegram-канале она опубликовала две фотографии для сравнения: яркий и торжественный парад Победы в Москве и встречу министров иностранных дел Евросоюза во Львове, которую Захарова охарактеризовала как «сборище». По ее словам, западные чиновники специально собрались именно 9 мая, чтобы отвлечь внимание от московского праздника. На Западе также сравнили масштабы праздничных мероприятий. Как сообщает британское издание The Guardian, в Москве празднование Дня Победы прошло с размахом и при участии ряда мировых лидеров, в то время как в Киеве мероприятия были менее масштабными и практически не сопровождались присутствием иностранных гостей высокого уровня.
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