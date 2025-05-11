11 мая 2025

Mash: три человека пострадали при обстреле Курской области ракетами HIMARS

© Служба новостей «URA.RU»
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Ракетами ударили по мирным жителям
Ракетами ударили по мирным жителям Фото:

После удара Вооруженных сил Украины ракетами HIMARS по Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Три человека пострадали при обстреле города Рыльска в Курской области из РСЗО HIMARS. Их доставили в местную больницу», — передает канал.

По данным канала, повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и три частных дома. У них посечены фасады, крыши и стекла. Ударом задело также три автомобиля, пишет Mash.

Ранее украинская сторона нанесла удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Ранения получили две пожилые женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает RT.

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После удара Вооруженных сил Украины ракетами HIMARS по Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Три человека пострадали при обстреле города Рыльска в Курской области из РСЗО HIMARS. Их доставили в местную больницу», — передает канал. По данным канала, повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и три частных дома. У них посечены фасады, крыши и стекла. Ударом задело также три автомобиля, пишет Mash. Ранее украинская сторона нанесла удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Ранения получили две пожилые женщины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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