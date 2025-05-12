Врач Милушкина дала рекомендации по выбору витаминов в России

Россияне могут смело выбирать как отечественные, так и зарубежные витамины, поскольку вся продукция проходит строгую проверку и регистрацию перед поступлением в аптеки. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
«При выборе витаминов не стоит отдавать предпочтение только зарубежным производителям, так как отечественная продукция также может быть высокого качества. Важно отметить, что все лекарственные препараты, поступающие в аптечную сеть, проходят обязательную регистрацию и проверку на соответствие заявленному содержанию витаминов и лекарственных средств», — отметила Милушкина в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, регуляторная база в этой области сильно развита, что гарантирует качество и безопасность продукции. Врач подчеркнула, что не стоит разделять препараты по производителю, поскольку предусмотрены строгие проверки на наличие вредных и токсичных веществ, а также радиации.
Специалист также напомнила, что если лекарство назначено врачом, это говорит о его качестве и способности обеспечить потребности организма, в том числе и помочь в лечении. Она подчеркнула важность следования профессиональным рекомендациям и доверия к системе контроля качества лекарственных средств в России.
По мнению экспертов, витамины B12 и D3 играют ключевую роль в поддержании здоровья пожилых людей. Об этом сообщила директор Центра по вопросам общественного здоровья Массачусетского университета (США) Кэтрин Такер, ссылаясь на соответствующие исследования.
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