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Главные новости Ямала
19:25  14 декабря 2017 0

Путин назвал стратегического партнера РФ в Арктике

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент также рассказал о визите в СабеттуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин подтвердил взаимный интерес к сотрудничеству с Китаем в освоении Арктики. Он сделал заявление об этом на ежегодной пресс-конференции.

«Китай проявил большой интерес к Северному морскому пути, через который будет проложен оптимальный путь движения товаров из Китая в Европу. Недавно я видел пример эффективного сотрудничества с Китаем, который стал крупнейшим инвестором завода по производству сжиженного газа», — подчеркнул Путин, вспомнив свой недавний свой визит в Сабетту на запуск завода «Ямал СПГ», партнерами которого является Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

«Китай — наш стратегический партнер. У нас самый большой товарооборот с Китаем. Во время кризиса он немного снизился, но я уверен, что в ближайшее время превзойдем показатели прошлых лет», — отметил президент.

Большая пресс-конференция президента России прошла 14 декабря в Москве. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Среди них есть корреспонденты из США, Германии, Японии, Франции, Китая и других стран мира.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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