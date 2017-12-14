Путин назвал стратегического партнера РФ в Арктике

19:25 14 декабря 2017 0

Президент также рассказал о визите в Сабетту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин подтвердил взаимный интерес к сотрудничеству с Китаем в освоении Арктики. Он сделал заявление об этом на ежегодной пресс-конференции.

«Китай проявил большой интерес к Северному морскому пути, через который будет проложен оптимальный путь движения товаров из Китая в Европу. Недавно я видел пример эффективного сотрудничества с Китаем, который стал крупнейшим инвестором завода по производству сжиженного газа», — подчеркнул Путин, вспомнив свой недавний свой визит в Сабетту на запуск завода «Ямал СПГ», партнерами которого является Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

«Китай — наш стратегический партнер. У нас самый большой товарооборот с Китаем. Во время кризиса он немного снизился, но я уверен, что в ближайшее время превзойдем показатели прошлых лет», — отметил президент.

Большая пресс-конференция президента России прошла 14 декабря в Москве. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Среди них есть корреспонденты из США, Германии, Японии, Франции, Китая и других стран мира.