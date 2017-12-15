08:27 15 декабря 2017 0

Россияне с долгами не смогут вылететь за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне задолжали по административным штрафам, алиментам и кредитам несколько сотен миллиардов рублей. В преддверии новогодних каникул Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила список должников, в котором на данный момент числяться 1.8 млн россиян.

Как напомнили в ФССП с 1 октября минимальный размер долга, с которым могут не пустить за границу, был увеличен до 30 000 руб. Однако алиментщики и те кто возмещает вред здоровью потерпевшего по-прежнему остаются невыездными с суммой долга в 10 тысяч рублей, пишут «Ведомости».

Судебные приставы в период новогодних каникул готовы пойти россиянам на уступки. Тем, кто оплатил долг в последний момент, надо будет заблаговременно, за несколько часов приехать в аэропорт с квитанцией об оплате долга и обратиться к дежурным приставам. Представитель ФССП уточняет, что сотрудники ведомства будут дежурить в крупных международных аэропортах.

Судебные приставы рекомендуют навести справки о долгах минимум за две недели до поездки. Сделать это проще всего с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы.

Год назад Минфин предложил отключить должников от системы госуслуг. Кроме того, ведомство выступило за принудительное взыскание штрафов через вычет из зарплаты и запрет компаниям-должникам на заключение госконтрактов, напоминает «Национальная служба новостей».