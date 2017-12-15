{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
08:27  15 декабря 2017 0

На новогодних каникулах приставы не выпустят за границу два млн россиян

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, запрет, пассажиры, turkish airlines, авиаперевозчики, пассажирские перевозки
Россияне с долгами не смогут вылететь за рубежФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне задолжали по административным штрафам, алиментам и кредитам несколько сотен миллиардов рублей. В преддверии новогодних каникул Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила список должников, в котором на данный момент числяться 1.8 млн россиян.

Как напомнили в ФССП с 1 октября минимальный размер долга, с которым могут не пустить за границу, был увеличен до 30 000 руб. Однако алиментщики и те кто возмещает вред здоровью потерпевшего по-прежнему остаются невыездными с суммой долга в 10 тысяч рублей, пишут «Ведомости».

Судебные приставы в период новогодних каникул готовы пойти россиянам на уступки. Тем, кто оплатил долг в последний момент, надо будет заблаговременно, за несколько часов приехать в аэропорт с квитанцией об оплате долга и обратиться к дежурным приставам. Представитель ФССП уточняет, что сотрудники ведомства будут дежурить в крупных международных аэропортах.

Судебные приставы рекомендуют навести справки о долгах минимум за две недели до поездки. Сделать это проще всего с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы.

Год назад Минфин предложил отключить должников от системы госуслуг. Кроме того, ведомство выступило за принудительное взыскание штрафов через вычет из зарплаты и запрет компаниям-должникам на заключение госконтрактов, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров