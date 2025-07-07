Раскрыто число новорожденных в России в 2025

В 2025 году в России количество поданных заявлений о регистрации рождения детей уже превысило один миллион. Это следует из статистики
«Согласно имеющимся данным, за указанный период было зарегистрировано 1 057 234 заявления о рождении», — передает РИА Новости. Доля мальчиков составила 51%, девочек — 49%. Также зарегистрированы 7,3 тысячи двойни.
Средний возраст матерей на момент рождения ребенка составил 29,8 года, а отцов — 29,2 года. Кроме того, в 39% случаев ребенок был первым для матери, во втором по счету — в 32% случаев. 18% женщин стали матерями третьего ребенка, а на четвертого и следующих детей пришлось 11% регистраций.
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