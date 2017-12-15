На Зауралье надвигаются аномальные морозы. Урожай под угрозой гибели

16:19 15 декабря 2017 0

Озимые могут погибнуть из-за отсутствия снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганскую область 16—17 декабря придет похолодание: столбик термометра опустится до 28 градусов ниже нуля. Это на семь градусов ниже нормы, предупредили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Из-за аномально низкого снежного покрова могут погибнуть озимые посевы.

Особенно холодными эти дни прогнозируют на юге Зауралья — именно там выпало меньше всего осадков. В субботу ночью по области ожидается от 17 до 22 градусов ниже нуля, при прояснении столбик термометра может опуститься до минус 27. В воскресенье днем будет чуть теплее, но ночью температура снова упадет до -28 градусов.

В областном департаменте АПК «URA.RU» подтвердили, что ситуация угрожает озимым посевам. «Безопасной считается температура до 18-20 градусов ниже ноля, если будет холоднее, пшеница может погибнуть», — подчеркнул начальник управления сельхозпроизводства Владимир Марфицын. Всего в Зауралье в этом году засеяно 28,4 тыс. га пшеницы.

Специалисты рекомендуют сельским жителям и владельцам приусадебных участков позаботиться о своих насаждениях и укрыть корни растений.