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Главные новости Курганской области
16:19  15 декабря 2017 0

На Зауралье надвигаются аномальные морозы. Урожай под угрозой гибели

Природный парк
Озимые могут погибнуть из-за отсутствия снегаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганскую область 16—17 декабря придет похолодание: столбик термометра опустится до 28 градусов ниже нуля. Это на семь градусов ниже нормы, предупредили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Из-за аномально низкого снежного покрова могут погибнуть озимые посевы.

Особенно холодными эти дни прогнозируют на юге Зауралья — именно там выпало меньше всего осадков. В субботу ночью по области ожидается от 17 до 22 градусов ниже нуля, при прояснении столбик термометра может опуститься до минус 27. В воскресенье днем будет чуть теплее, но ночью температура снова упадет до -28 градусов.

В областном департаменте АПК «URA.RU» подтвердили, что ситуация угрожает озимым посевам. «Безопасной считается температура до 18-20 градусов ниже ноля, если будет холоднее, пшеница может погибнуть», — подчеркнул начальник управления сельхозпроизводства Владимир Марфицын. Всего в Зауралье в этом году засеяно 28,4 тыс. га пшеницы.

Специалисты рекомендуют сельским жителям и владельцам приусадебных участков позаботиться о своих насаждениях и укрыть корни растений.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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