Новую звезду «Дома-2» заподозрили в соблазнении Пригожина. ВИДЕО

08:06 20 декабря 2017 0

Девушка долго добивалась личной встречи с продюсером Фото: Екатерина Колисниченко, Instagram

Участницу «Дома-2» Екатерину Колисниченко заподозрили в попытке соблазнить продюсера Иосифа Пригожина. Девушка настойчиво добивалась встречи продюсером, а перед этим призналась ему в любви.

Екатерина Колисниченко устроила так, что Пригожин пригласил ее к себе в офис, куда она пришла в красном и очень коротком платье. «Судя по длине юбки Екатерины, они договорились о плотном сотрудничестве», — пишет портал «Дни.ру». Продюсер, похоже, отвечает симпатией юной соблазнительнице. «Мое сердце с вами», — написал он девушке.

О чем говорили собеседники не сообщается. Пользователи в соцсетях пишут, что у Екатерины есть все шансы стать разлучницей, и разбить семью Пригожина и певицы Валерии. «И тут Иосиф поплыл… Я знаю что он твой кумир))) Катюха, удачи тебе… Да она его сожрет девочки!» — пишут подписчики Колисниченко в Instagram.

Ранее участница «Дома-2» рассказала своим подписчикам, что записала «новенькую песенку — „Ты мои сны“ — она такая классная».

Кстати, на своей странице в Instagram Пригожин никак не отметил встречу с участницей «Дома-2». В его аккаунте исключительно фото и видео только с супругой-певицей.