{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 декабря 2017
09:48  21 декабря 2017 0

Больше половины россиян заявили об особой роли русского народа

День народного единства. Москва, день народного единства, мы едины, россия объединяет
Гордость за страну растет на фоне экономических и внешнеполитических проблемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Число граждан России, уверенных в особом историческом предназначении русского народа, выросло с 1992 года с 13 до 60 процентов. Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю РФ.

За это же время, как свидетельствуют данные социсследования «Левада-центра», существенно снизилось число считающих русский народ «таким же, как другие» — с 80% до 32%. При этом не испытывают гордости за страну 26% россиян (в 2013 году таких было 40%), а гордятся ею 67% (53% в 2013 году).

Также в 2017 году около 82% опрошенных заявили, что «Россия должна сохранить за собой статус великой державы», 13% возражают, что Россия не должна претендовать на эту роль. В 2016 году доля сторонников первого ответа составляла 76%, второго — 17%.

«Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с „историей“ (46%). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность — „место, где я родился и вырос“ (39%). На третьем — территориальная („наша земля, территория на которой мы живем“). При этом за 2019 существенно снизилась значимость позиции „государство, в котором я живу“ (с 26% до 17%)», — цитирует социологов РБК. Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов с 24 по 28 ноября в 137 населенных пунктах 48 субъектов РФ.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров