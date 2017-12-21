Больше половины россиян заявили об особой роли русского народа

09:48 21 декабря 2017 0

Гордость за страну растет на фоне экономических и внешнеполитических проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число граждан России, уверенных в особом историческом предназначении русского народа, выросло с 1992 года с 13 до 60 процентов. Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю РФ.

За это же время, как свидетельствуют данные социсследования «Левада-центра», существенно снизилось число считающих русский народ «таким же, как другие» — с 80% до 32%. При этом не испытывают гордости за страну 26% россиян (в 2013 году таких было 40%), а гордятся ею 67% (53% в 2013 году).

Также в 2017 году около 82% опрошенных заявили, что «Россия должна сохранить за собой статус великой державы», 13% возражают, что Россия не должна претендовать на эту роль. В 2016 году доля сторонников первого ответа составляла 76%, второго — 17%.

«Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с „историей“ (46%). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность — „место, где я родился и вырос“ (39%). На третьем — территориальная („наша земля, территория на которой мы живем“). При этом за 2019 существенно снизилась значимость позиции „государство, в котором я живу“ (с 26% до 17%)», — цитирует социологов РБК. Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов с 24 по 28 ноября в 137 населенных пунктах 48 субъектов РФ.