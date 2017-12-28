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28 декабря 2017
09:27  28 декабря 2017 0

Конец эпохи. В России перестанут выпускать Lada Priora

Lada Priora стоит от 400 тысяч рублейФото: Wikimedia Commons

Концерн АвтоВАЗ прекратит выпуск модели легендарной Lada Priora. Последние автомобили сойдут с заводских конвейеров летом 2018 года.

Информация пока носит неофициальный характер, пишет «Федеральное агентство новостей». Всего планируется выпустить порядка семи тысяч машин. Отметим, Lada Priora стоит от 400 до 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Она имеет бензиновый двигатель на 1,6 литра мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Уточняется, что с рынка уже вывели Lada Priora в исполнении хэтчбэк и универсал.

Ранее АвтоВАЗ пообещал представить 12 новинок к 2026 году, напоминает «Национальная служба новостей». При этом автомобильный эксперт Андрей Ломанов считает, что компания просто будет выдавать каждый обновленный кузов за новый автомобиль.

Юрий Викторов
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