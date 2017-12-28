Названа сумма минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году

17:19 28 декабря 2017 0

Трехстороннее соглашение вступает в силу с 1 января Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уровень минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году может достичь 24,6 тысячи рублей. Соответствующее соглашение было подписано между Союзом организаций профсоюзов автономного округа, Ассоциацией работодателей ЯНАО и исполнительными органами государственной власти региона.

Сумма в конечном итоге будет зависеть от районного коэффициента и стажа работы в районах Крайнего Севера, сказано на официальном сайте органов власти ЯНАО. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 1 января 2021 года.

«Согласно документу, с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы в округе будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в сообщении. Размер МРОТ при этом не может быть ниже прожиточного минимума в ЯНАО за второй квартал предыдущего года.

Средняя зарплата работников культуры и спорта на Ямале по итогам 2017 года превысила 76 тысяч рублей. Педагоги организаций допобразования получали свыше 84 тысяч. Об этом сообщало «URA.RU» со ссылкой на слова замгубернатора региона Татьяны Бучковой.