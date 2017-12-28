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Главные новости Ямала
17:19  28 декабря 2017 0

Названа сумма минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году

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Трехстороннее соглашение вступает в силу с 1 январяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уровень минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году может достичь 24,6 тысячи рублей. Соответствующее соглашение было подписано между Союзом организаций профсоюзов автономного округа, Ассоциацией работодателей ЯНАО и исполнительными органами государственной власти региона.

Сумма в конечном итоге будет зависеть от районного коэффициента и стажа работы в районах Крайнего Севера, сказано на официальном сайте органов власти ЯНАО. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 1 января 2021 года.

«Согласно документу, с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы в округе будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в сообщении. Размер МРОТ при этом не может быть ниже прожиточного минимума в ЯНАО за второй квартал предыдущего года.

Средняя зарплата работников культуры и спорта на Ямале по итогам 2017 года превысила 76 тысяч рублей. Педагоги организаций допобразования получали свыше 84 тысяч. Об этом сообщало «URA.RU» со ссылкой на слова замгубернатора региона Татьяны Бучковой.

Семен Гринберг
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