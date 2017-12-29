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Главные новости Курганской области
12:42  29 декабря 2017 1

Курганских полицейских обвинили в фабрикации дела против избитого хулиганами инвалида

Беседа с Николаем Бахматовым. Курган., камшилов иван
Иван Камшилов нашел в деле инвалида Журенкова «странные факты»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские полицейские «сработали» против избитого хулиганками инвалида детства Александра Журенкова, сделав его из пострадавшего обвиняемым. Об этом заявил «URA.RU» председатель «Центра общественного контроля» Иван Камшилов, которому удалось ознакомиться с делом инвалида. В УМВД Кургана отказались комментировать ситуацию, так как решение мирового суда уже вынесено.

Из материалов следует, что в день, когда между двумя нетрезвыми девушками и инвалидом — уборщиком туалетов в горсаду — произошел конфликт, те письменно отказались от претензий к Журенкову. Он же, напротив, снял побои и сразу написал заявление на ту из них, которая била его штакетником и оскорбляла. При этом Журенков не согласился с протоколом полиции, где было указано, что это он бил хулиганок. «Но через 11 дней полицейские разыскали этих девушек и предложили им написать на Журенкова заявление о привлечении его к ответственности и те согласились. Полицейские направили девушек на экспертизу, но эксперты следов побоев не обнаружили. То есть привлекать Журенкова к ответственности за нанесение побоев вообще не было оснований, — рассказал Камшилов корреспонденту „URA.RU“. — Однако полицейские проявили редкую настойчивость. При этом по заявлению самого Журенкова разбирательства не было».

Камшилов отметил, что независимых свидетелей конфликта — работников кафе — никто не опрашивал. В деле выступают свидетелями полицейские, которые прибыли в горсад на вызов Журенкова. Есть информация, что одна из хулиганок проходила лечение в областном противотуберкулезном диспансере. «Возможно, поэтому девушки сразу отказались от претензий к инвалиду, так как последовала бы экспертиза на алкогольное опьянение и проверка ранее совершенных ими правонарушений», — предполагает правозащитник.

Камшилов готов защищать интересы инвалида в суде, однако у Журенкова нет даже 1200 рублей на составление нотариальной доверенности. Управляющая компания МУП «Прометей» в помощи ему отказала, городской депутат Вячеслав Тяжельников — тоже. Не увидели нарушений в деле инвалида также в городской прокуратуре, и теперь Камишилов намерен направить жалобу в областное надзорное ведомство.

Как ранее сообщало «URA.RU», инвалид детства по умственному развитию Александр Журенков, известный многим курганцам, оказался в трудной ситуации и просит помощи. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за нанесение побоев двум девушкам. Журенков утверждает, что это он стал жертвой пьяных хулиганок, которые унижали его и били штакетником из-за грязного туалета. Вину же на него «повесили», воспользовавшись тем, что он «имеет психическое заболевание и не может себя защитить». Инвалид подрабатывал в горсаду уборщиком мусора и туалета за 50 рублей в день.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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