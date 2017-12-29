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29 декабря 2017
28 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:47  29 декабря 2017 1

Уральский хоккеист поддержал движение Putin Team. ФОТО

Металлург-Медвешчак. Домашний матч КХЛ. Магнитогорск, медвешчак, шайба, мозякин сергей
Спортсмен объяснил поступок в InstagramФото: Илья Московец © URA.RU

Нападающий сборной России и магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергей Мозякин поддержал движение Putin Team. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети.

«В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать — не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда — это и моя команда. Я — в Putin Team!», — заявил Мозякин на своей странице в Instagram.

О создании общественного движения Putin Team заявил прославленный российский хоккеист, нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин. Позже движение поддержали гимнастки во главе с легендарной Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и многие другие.

Иван Антонов
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