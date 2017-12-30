Неизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове

Преступник заявил, что у него бомба
В Харькове неизвестный мужчина захватил отделение «Укрпочты». В здании находятся люди.
По предварительной информации, преступник заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов привести в действие. Тем не менее он ничего не сообщает о своих требованиях и не говорит о причинах захвата. «По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить», — цитирует заявление спикера Нацполии Украины Ярослава Тракало RT.
По некоторым данным, в отделении почты находится 11 человек. Здание оцеплено, на месте работают полиция, пожарные и медики. На место прибыли кинологи, уточняет агентство Nation News.