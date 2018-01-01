13:08 01 января 2018 0

Герои новогоднего клипа перепевают фразы из «Иронии судьбы» Фото: скрин кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Видеоблогер Enjoykin, прославившийся клипом «Nyash Myash» про экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, создал новое произведение по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Менее чем за сутки клип набрал полмиллиона просмотров.

Ролик Enjoykin называл «Москва-Ленинград». Герои фильма репликами «поют» песню про Новый год.

«Круто, я думал уж ты не выпустишь в честь нг) Я Ошибался) Кросс! Как раз ровно в 00:00 по мск выпустил))? … Это шедевр! Всех с наступившим Новым годом?!. Здорова, получилось на 3, но однако понимаю сколько здесь роботы, удачи в НГ по больше счастья и любви, и всего всего», — пишут поклонники видеоблогера.

Ранее Enjoykin прославился клипом про Наталью Поклонскую «Nyash Myash» и видео про Виталия Кличко «Завтрашний день». Отметим, что с апреля 2016 года ролик «Няш-Мяш Крым наш» набрал более 37 млн просмотров. Наталья Поклонская вскоре резко поменяла карьеру, избравшись минувшей осенью 2016 года в Госдуму по спискам «Единой России».