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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
09:14  02 января 2018 1

Жителям Северной Кореи дали указание, как пить водку с пивом в праздники

Клипарт октябрь. Нижневартовск., бар, водка, бухло, пиво, алкоголь, кафе, ерш
Жителям Северной Кореи запрещают пить водку вместе с пивомФото: Александр Елизаров © URA.RU

Граждане КНДР не должны мешать водку с пивом. С предостережением выступило центральное радио Северной Кореи.

В сообщении подчеркивалось, что водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем крепкий алкоголь категорически нельзя смешивать с пивом. «Это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела», — разъяснили жителям КНДР. Сообщение приводит телеканал 360 со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Ренхап.

По словам перебежчика из КНДР, которые приводит агентство Ренхап, до 2010 года секретом алкогольного коктейля на основе крепких напитков и пива обладала лишь элита Северной Кореи. Из чего делается вывод, что употребление пива с водкой могло получить широкое распространение в последние годы среди «северян».

Ранее в новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о желание направить делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхан. Как пишет RT, это желание поддержал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. «Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», — заявил лидер Южной Кореи.

Нина Калинина
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