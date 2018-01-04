Туристов предупредили о высокой вероятности терактов в России

Туристов призвали быть бдительнее во время поездок в Россию
Туристов из Великобритании предупредили о «крайне высокой» вероятности терактов в России. Аналогичный уровень опасности наблюдается также в США, Германии и Франции.
Издание The Sun сообщило о том, что британским туристам следует проявить особую бдительность во время посещения России, так как в этой стране велик риск терактов, пишет РТ. Угроза терроризма стала сильнее ощущаться и в других странах, в том числе Австралии, Таиланде, Турции, на Мальдивах и Филиппинах.
Ранее в Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. В ходе происшествия пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, передавали Nation News.