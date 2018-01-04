Российская телеведущая Ольга Бузова призналась в том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. По словам певицы, она не любит жаловаться, но «ее организм дал сбой», а иммунитет сильно ослаб.
Бузова в Instagram поделилась с подписчиками проблемами со здоровьем. «Так плохо мне не было никогда, — сообщила певица. — Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит. Еще и на душе тяжело как-то».
Телеведущая отметила, что близкие друзья уже везут ей лекарства и завершила свой пост словами благодарности всем, кто откликнулся и поддержал ее. Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления, а также посоветовали занимайся собой, своим здоровьем и не обращать внимания на экс-супруга Дмитрия Тарасова и его новую возлюбленную.