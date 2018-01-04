{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 января 2018
06:42  04 января 2018 16

«Так плохо мне не было никогда». Бузова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Бузова Ольга, бузова ольга
Организм Бузовой «дал сбой»Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Российская телеведущая Ольга Бузова призналась в том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. По словам певицы, она не любит жаловаться, но «ее организм дал сбой», а иммунитет сильно ослаб.

Бузова в Instagram поделилась с подписчиками проблемами со здоровьем. «Так плохо мне не было никогда, — сообщила певица. — Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит. Еще и на душе тяжело как-то».

Телеведущая отметила, что близкие друзья уже везут ей лекарства и завершила свой пост словами благодарности всем, кто откликнулся и поддержал ее. Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления, а также посоветовали занимайся собой, своим здоровьем и не обращать внимания на экс-супруга Дмитрия Тарасова и его новую возлюбленную.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров