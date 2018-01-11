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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
12:26  11 января 2018 0

Штаб Собчак в Перми открылся в обычной квартире

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
В городе не нашлось достойной команды для представительства кандидата (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак в Перми развернули в обычной двухкомнатной квартире. Волонтеры принимают посетителей именно там.

Согласно сайту кандидата в президенты РФ, квартирный штаб находится на улице Снайперов, 16. На портале указано, что по данному адресу можно поставить подпись за выдвижение Собчак.

Ранее сообщалось, что официального штаба Собчак в Перми не будет. Руководитель региональной сети штабов кандидата Тимур Валеев объяснил, что в городе не удалось найти достойной команды для представительства.

Иван Антонов
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