Штаб Собчак в Перми открылся в обычной квартире

В городе не нашлось достойной команды для представительства кандидата (архивный снимок)
Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак в Перми развернули в обычной двухкомнатной квартире. Волонтеры принимают посетителей именно там.
Согласно сайту кандидата в президенты РФ, квартирный штаб находится на улице Снайперов, 16. На портале указано, что по данному адресу можно поставить подпись за выдвижение Собчак.
Ранее сообщалось, что официального штаба Собчак в Перми не будет. Руководитель региональной сети штабов кандидата Тимур Валеев объяснил, что в городе не удалось найти достойной команды для представительства.