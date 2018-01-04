Сторонники телеведущей Ксении Собчак не будут открывать официальное представительство в Перми. При этом волонтеры не знают, что в столице Прикамья останется лишь народный штаб кандидата в президенты.
В Перми не удалось найти достойной команды для организации представительства, рассказал «Коммерсант Пермь» руководитель региональной сети штабов кандидата Тимур Валеев. Ранее он отмечал, что на пост руководителя штаба претендовали 10 человек. Основными задачами были заявлены агитация за кандидата, мобилизация сторонников и сбор подписей.
При этом в федеральном штабе Ксении Собчак «URA.RU» не смогли подтвердить эту информацию. На карте, которая размещена на сайте кандидата, пермское представительство отмечено как «Народный штаб в поддержку Ксении Собчак в Перми». Волонтеры штаба телеведущей в Прикамье признались корреспонденту, что не в курсе сообщений о его статусе.
«Мы просто собираем подписи, готовим первые 500, занимаемся проверкой», — заявили «URA.RU» в пермском штабе в поддержку Собчак.
Ранее стало известно, что за пять дней штабы по стране обработали 5230 подписей в поддержку телеведущей, лучшие результаты — в Ульяновске, Екатеринбурге и Москве. При этом руководитель ульяновского штаба признался «URA.RU», что его команде удалось собрать около 500 подписей.