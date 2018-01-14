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14 января 2018
Главные новости Москвы
08:20  14 января 2018 1

В детских приложениях Google Play обнаружили рекламу порно с Кардашьян

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, почта, интернет, сеть, гугл, google
В Google заверили, что приложения уже удаленыФото: Анна Майорова © URA.RU

В детских развлекательных приложениях на Google Play обнаружили всплывающую рекламу домашнего порно с участием Ким Кардашян. В результате компания Alphabet Inc. была вынуждена изъять около 60 приложений из сервиса

При помощи вирусов помимо рекламы порнографии пользователям предлагали приобрести различные платные услуги, сообщает сайт VSE42.Ru. Вирус обнаружило охранное предприятие Check Point.

В Google заверили, что приложения уже удалены. На данный момент корпорация рассылает предупреждения клиентам, установившим зараженные приложения.

Валерия Романова
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