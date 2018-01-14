Отель Трампа подсветили словом «гадюшник». ВИДЕО

21:29 14 января 2018 0

Недовольство активистов стало реакцией на резкие высказывания президента Фото: depositphotos.com © URA.RU

Противники американского президента Дональда Трампа отомстили ему за то, что он якобы назвал страны третьего мира «гадюшником». Они использовали лазерную установку, чтобы спроецировать слово «shithole» на его отель.

Видеозапись инцидента выложил в Twitter основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже подсвечивал Trump International Hotel фразами с критикой президента США.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп на совещании по иммиграции с сенаторами назвал страны третьего мира «гадюшником». Африканский союз и правительства ряда стран осудили его за этот поступок. В результате президент признал, что использовал жесткие слова, но добавил, что инициативы по мигрантам, выдвинутые на встрече, были гораздо хуже его высказываний.