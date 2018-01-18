13:15 18 января 2018 21

Месячный доход жителей Ханты-Мансийска превышает 70 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Средняя зарплата в 2017 году в Ханты-Мансийске превысила 70 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете главы города Максима Ряшина.

В прошлом году среднемесячная зарплата югорчан составила 71 319 рублей. Это на 2 212 рублей больше показателя 2016 года. При этом среднедушевой доход почти не изменился. В 2017 году он составил 47 782 рубля по сравнению с 47 714 рублей в 2016-м. Средняя трудовая пенсии по старости в Ханты-Мансийске в 2017 году составила 21 088 рублей.

По последним данным Росстата, средняя зарплата в России — чуть больше 39 тысяч рублей. Как ранее писало «URA.RU», уральские столицы входят в топ мегаполисов с самыми высокими зарплатами. Среди городов-миллионников, представляющих УрФО, лучшими оказались Екатеринбург (42 059 рублей), Пермь (40 тысяч рублей) и Челябинск (38 тысяч рублей). Средняя зарплата москвича к концу 2017 года составила около 63 тысячи рублей.