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Главные новости Югры
13:15  18 января 2018 21

В Югре — новый рекорд по размеру зарплат. Почти вдвое выше среднероссийских

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Месячный доход жителей Ханты-Мансийска превышает 70 тысяч рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Средняя зарплата в 2017 году в Ханты-Мансийске превысила 70 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете главы города Максима Ряшина.

В прошлом году среднемесячная зарплата югорчан составила 71 319 рублей. Это на 2 212 рублей больше показателя 2016 года. При этом среднедушевой доход почти не изменился. В 2017 году он составил 47 782 рубля по сравнению с 47 714 рублей в 2016-м. Средняя трудовая пенсии по старости в Ханты-Мансийске в 2017 году составила 21 088 рублей.

По последним данным Росстата, средняя зарплата в России — чуть больше 39 тысяч рублей. Как ранее писало «URA.RU», уральские столицы входят в топ мегаполисов с самыми высокими зарплатами. Среди городов-миллионников, представляющих УрФО, лучшими оказались Екатеринбург (42 059 рублей), Пермь (40 тысяч рублей) и Челябинск (38 тысяч рублей). Средняя зарплата москвича к концу 2017 года составила около 63 тысячи рублей.

Артем Косых
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