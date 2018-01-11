22:45 11 января 2018 0

Москвичи зарабатывают ощутимо больше жителей других мегаполисов России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рекрутинговый портал Headhunter опубликовал рейтинг российских мегаполисов по уровню средних зарплат. Среди городов-миллионников, представляющих УрФО, лучшим оказался Екатеринбург — 5 место (42 059 рублей).

Вслед за столицей Среднего Урала расположилась Пермь: средняя зарплата в главном городе Прикамья в минувшем году составила 40 тысяч рублей. Еще один уральский миллионник — Челябинск, — замкнул первую десятку с показателем в 38 тысяч рублей. Лидером списка ожидаемо стала Москва — средний ежемесячный доход жителя столицы составил 82 тысячи рублей. Третье место осталось за Санкт-Петербургом — 55 тысяч в месяц. Интересно, что Владивосток, ставший четвертым, отстал от Северной столицы менее, чем на тысячу рублей.



Headhunter также составил рейтинг российских регионов по уровню зарплат. Победителем рейтинга стали Москва и Московская область. На втором месте оказались субъекты Дальневосточного федерального округа, а третьими стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Регионы УрФО заняли четвертое место.