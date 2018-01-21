{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 января 2018
14:30  21 января 2018 2

Лепс «с похмелья» напугал поклонников в соцсетях. ФОТО

Кубок Гагарина. Арена «Металлург». Магнитогорск, лепс григорий
Фанаты предположили, что Лепс сфотографировался, будучи с похмельяФото: Илья Московец © URA.RU

Певец Григорий Лепс испугал поклонником своим фото «с похмелья» в соцсетях. Снимок артиста с опухшим лицом опубликовала в своем Instagram певица Катя Лель.

«С Гришей Лепсом говорим о музыке и о жизни», — отметила Лель в подписи к фото. Фанаты раскритиковали внешний вид звезды и сочли, что 55-летний певец сфотографировался, будучи с глубокого похмелья. «У Лепса такой видон… Очки нужно было ему отдать», «Гриша просто бухарь, синяк, ужас», «Катенька, скажите Лепсу, что пить водку вредно. Уж очень все проявляется у него на лице», — переживают фанаты. Особенно плохо певец выглядит на фоне ухоженной и светящейся Лель.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров