Фанаты предположили, что Лепс сфотографировался, будучи с похмелья
Певец Григорий Лепс испугал поклонником своим фото «с похмелья» в соцсетях. Снимок артиста с опухшим лицом опубликовала в своем Instagram певица Катя Лель.
«С Гришей Лепсом говорим о музыке и о жизни», — отметила Лель в подписи к фото. Фанаты раскритиковали внешний вид звезды и сочли, что 55-летний певец сфотографировался, будучи с глубокого похмелья. «У Лепса такой видон… Очки нужно было ему отдать», «Гриша просто бухарь, синяк, ужас», «Катенька, скажите Лепсу, что пить водку вредно. Уж очень все проявляется у него на лице», — переживают фанаты. Особенно плохо певец выглядит на фоне ухоженной и светящейся Лель.