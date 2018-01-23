«Беспринципное государство»: Россию обвинили в предательстве

Главнокомандующий курдскими силами самообороны Сипан Хамо обвинил Россию в предательстве. В качестве причины он назвал отказ России защищать курдов во время вторжения Турции в сирийский город Африн и то, что Москва не воспрепятствовала нападению.
На официальном сайте курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) размещено заявление Сипана Хамо. По мнению YPG, «фашистское турецкое государство» начало оккупацию и массовые убийства курдов на глазах всего мира, и весь мир, таким образом, несет за это ответственность. Особо Хамо остановился на позиции РФ.
«Россия в настоящее время является союзником турецкого государства и находится на грани войны с нами. У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — приводит слова главнокомандующего «Ридус». Он заявил, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы и Россия «стала беспринципным государством».
Напомним, что 20 января ВС Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкая авиация нанесла удары по сотне объектов курдов. Как сообщала «Национальная служба новостей», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об определенных договоренностях с РФ относительно действий в Африне.