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23 января 2018
12:45  23 января 2018 6

Украина призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, russia, чм2018, чм-2018, fifa world cup
Власти Украины обсуждают с болельщиками протесты и бойкот футбольного чемпионата в РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Глава украинского МИД Павел Климкин выступил с предложением бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Кроме того, он не исключил проведение акций протеста в рамках будущего турнира, который намечен на лето 2018 года.

Климкин отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов, пишет «Федеральное агентство новостей». «Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы — или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — цитирует главу украинской дипломатии «Утро.ру».

Напомним, что еще в марте 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что на Западе активно готовится кампания по срыву ЧМ-2018 в России. Она тогда сообщила, что ангажированные средства массовой информации сейчас работают над тем, чтобы навредить имиджу организаторов чемпионата мира. В качестве примера она привела британский фильм «Армия футбольных хулиганов».

Ольга Дудорова
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