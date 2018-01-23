Украина призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России

Глава украинского МИД Павел Климкин выступил с предложением бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Кроме того, он не исключил проведение акций протеста в рамках будущего турнира, который намечен на лето 2018 года.
Климкин отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов, пишет «Федеральное агентство новостей». «Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы — или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — цитирует главу украинской дипломатии «Утро.ру».
Напомним, что еще в марте 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что на Западе активно готовится кампания по срыву ЧМ-2018 в России. Она тогда сообщила, что ангажированные средства массовой информации сейчас работают над тем, чтобы навредить имиджу организаторов чемпионата мира. В качестве примера она привела британский фильм «Армия футбольных хулиганов».