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23 января 2018
22 января 2018
18:18  23 января 2018 3

Жители ХМАО подали в суд на компанию известного оппозиционного политика. Он сэкономил даже на батареях

Клипарты 2018. Сургут, за ручьем, жилищный комплекс, жк
Дольщики домов в жилом комплексе «За ручьем» говорят о массовых нарушениях со стороны застройщиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разворачивается скандал вокруг жилого комплекса «За ручьем», который строится в центре города. Покупатели квартир в новостройке идут в суд из-за нарушений застройщика.

Об этом «URA.RU» рассказал один из клиентов, пожелавший остаться неизвестным. По словам сургутянина, жилые дома в комплексе «За ручьем» возводятся на деньги дольщиков. Но уже после вселения в квартиры покупатели обнаружили неприятный факт — потолки, которые по договору были высотой 3 метра, ниже на 20 сантиметров. «Десять этажей, и уже можно один бесплатный этаж строить ну или просто сэкономить. По договору стальные батареи — стоят алюминиевые, а их в принципе нельзя использовать при центральном теплоснабжении. Плохо работает вентиляция, у некоторых настолько некачественное остекленение, что окна протекают во время дождей. Огромное количество недоработок. А еще некоторым не дают квартиры, говорят, что установлены стеклопакеты, не предусмотренные договором, а значит — нужно сначала доплатить», — говорит житель дома №19 по улице Университетской.

То самое объявление, с помощью которого дольщиков обязывали подписывать акты приема-передачи квартир
Фото: читатели URA.RU

Это здание возводило ООО «СТХ-девелопмент». В Сургутский городской суд в отношении компании поступило уже больше десяти исков от клиентов, которые требуют передать им квартиры, а также устранить нарушения в строительстве. Еще один момент — каждое здание в ЖК «За ручьем» возводит новый застройщик. Первый дом построила компания «СТХ инжиниринг» — позднее она была перерегистрирована в Волгоградской области и ликвидирована. Еще два дома возводят ООО «СТХ ипотека» и ООО «Юграпромстрой».

«По федеральному закону, у дольщиков есть право в течение пяти лет требовать у застройщика устранить недостатки. Фактически, ликвидируя эти ООО, владельцы бизнеса уходят от ответственности — с кого потом требовать? Поэтому сейчас с жильцов всеми правдами и неправдами вымогают подписание актов приема-передачи квартир. Например, висело объявление, что если не заключить с управляющей компанией договор, то отключат электричество. А заключить договор можно, только подписав акт приема-передачи», — рассказывает житель комплекса «За ручьем».

В приемной «СТХ девелопмент» (этот же номер телефона указан и у других застройщиков жилого комплекса) корреспонденту агентства сообщили, что руководство компании не дает комментариев прессе.

Интервью с депутатом ГД Сердюком М.И. Москва, сердюк михаил, депутат госдумы
Михаил Сердюк открестился от комплекса «За ручьем»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации «URA.RU», истинным владельцем бизнеса является депутат окружной думы, лидер «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк. Сам Сердюк в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что не имеет никакого отношения к комплексу «За ручьем». По данным из открытых источников, Михаил Сердюк был владельцем компании «СТХ», ликвидированной в 2014 году. Сейчас депутат является учредителем ООО «Юграпромстрой» (возводит один из жилых домов в ЖК «За ручьем»), а также строительной компании ООО «За ручьем». Учредитель «СТХ менеджмент» — Евгения Сердюк, «СТХ ипотека» — Инна Сердюк. Евгения Сердюк также работает директором в ООО «МКМ», учредителем которого является Михаил Сердюк. «СТХ девелопмент» возглавляет Денис Третьяков — председатель контрольно-ревизионной комиссии окружного отделения «Справедливой России».

Как ранее сообщало «URA.RU», Михаил Сердюк был депутатом Госдумы, но «Справедливая Россия» провалила в ХМАО последние выборы, из-за чего главный справоросс Югры ушел в региональный парламент. По версии источников, депутат сейчас уделяет больше внимания своему бизнесу, чем политике.

Антон Степыгин
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