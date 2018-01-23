15:31 23 января 2018 3

В Сургутском районе сложилась уникальная для ХМАО ситуация — ключевые вопросы решаются только при участии общественности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе в 2017 году на благоустройство потратили рекордную сумму — порядка 60 млн рублей. Все средства были освоены под контролем общественников. Об этом «URA.RU» сообщила замглавы района Дина Кузьмина.

В 2017 году Сургутский район вошел в федеральную программу по формированию благоприятной городской среды и окружной проект марафона благоустройства — муниципалитету выделили в общей сложности почти 35 млн рублей, еще 25 млн — деньги самого района. «В 2016 году, когда еще не было проектов, выделялось 3 миллиона из округа. С учетом всех поселений денег хватало на стандартный набор работ — дороги, освещение, какая-то текущая деятельность. 2017 год стал показательным, нам удалось реализовать более 20 мероприятий в сфере благоустройства и общественных пространств и дворовых территорий», — рассказала Дина Кузьмина. В списке реализованных проектов — скверы, детские площадки, малые архитектурные формы в разных населенных пунктах района.

Заместитель главы подчеркивает, в требованиях Минстроя к реализации федерального проекта говорится об учете общественного мнения. В Сургутском районе этот критерий даже перевыполняется — общественный совет по вопросам ЖКХ при главе муниципалитета мониторит все действия чиновников, а без их визы в районе не принимается ни один объект.

Председатель совета Александра Глотова рассказывает — активисты не боятся даже спорить с мэром. «Часто есть разногласия. Вопросов к Андрею Трубецкому нет, до него вообще в районе мало что делали, но по каким-то проблемам все равно спорим. У нас нет карманных активистов. Были случаи, когда нас просили принять тот или иной объект, даже угрожали, но никто не подписывал. Есть те, кто не понимают, зачем они в совете — но с этим мы боремся», — комментирует Глотова.

Активистка приводит пример — в поселке Белый Яр начинали ремонт памятника. Еще на этапе проведения работ плитка стала отходить, подрядчик нарушил технологию. После вмешательства общественников все переделали.

Сейчас активисты работают над планами на 2018 год. Список мероприятий формируют сами жители поселений. Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургутском районе опробовали новый подход к благоустройству территорий — средства распределяют при участии населения, а после общественного обсуждения в мэрию уходят конкретные предложения, что именно хотят получить югорчане.