На базе Магнитогорского металлургического комбината 24 января начинает работу второй, магнитогорский этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов служб охраны труда и промышленной безопасности. Участники посетят новый учебно-тренировочный полигон «Школа безопасности».
На обучение приехали почти 60 представителей Челябинского, Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов, «Северстали», «Металлоинвеста» и других предприятий, в том числе казахстанского АО «АрселорМиттал Темиртау». Обсуждать промбезопасность и охрану труда они будут с представителями Ростехнадзора, Горно-металлургического профсоюза России и корпорации «Чермет», под эгидой которой проходят подобные межзаводские школы.
На двухдневном магнитогорском этапе, кроме участия в дискуссиях и обсуждения докладов, участники посетят производственную площадку ММК и уникальную «Школу безопасности». Учебно-тренировочный полигон был построен для отработки навыков на наиболее опасных участках с целью снижения травматизма на производстве. Здесь проходят обучение действующие сотрудники группы ММК, которые нарушили технику безопасности, и новые работники — они учатся работе в газовой среде, оказанию первой помощи пострадавшим, тушению пожаров, основам высотных работ.
Традиционная ежеквартальная межзаводская школа проходит уже в 94-й раз. Первый этап школы прошел на Челябинском трубопрокатном заводе.