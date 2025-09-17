В Челябинске 43 воспитанника подшефного Упрдор «Южный Урал» детского сада №17 торжественно вступили в Движение Первых, получив значки и напутствие от наставников-дорожников. О том, что значки юным Первым вручила председатель реготделения Светлана Буравова, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«По всей стране есть такие же Первые, как и вы. Сегодня вы наденете значок, но ваша жизнь изменится не с этого момента, а с того, как вы поймете, что за вами будущее нашей страны. Вместе мы будем строить жизнь нашей страны такой, какой вы ее хотите видеть. Я уверена, что, когда придете в школу, вы будете достойными наставниками уже для тех ребят, которые остаются в детских садах», — обратилась к детям Светлана Буравова.
Она также пояснила, что по инициативе родителей в регионе открываются первичные отделения Движения на базе детских садов. В области также работает программа «Орлята-дошколята» — первая ступень системного воспитания, где малыши знакомятся с коллективной работой, памятными датами и государственными ценностями. По словам Буравовой, такая работа дает детям возможности проявить себя и подкрепляет взаимодействие наставников и педагогов.
«Вы сегодня — малыши, а завтра — уже наше будущее. Неважно, кем вы станете, рабочими или врачами, дорожниками или военными, учителями или строителями: главное, чтобы вы выросли хорошими людьми, любящими свой дом, своих близких, свою страну», — отметил начальник Упрдора Антон Антонов в напутственном слове воспитанникам детсада.
Почетным гостями церемонии стали также представители администрации Челябинска и южноуральского спорта: футболисты ФК «Челябинск» и талисман ХК «Трактор». Гости открыли масштабное граффити на стене детского сада авторства команды художника Тимура Brazil Абдуллаева, а для детей прошли мастер-классы, в том числе футбольный урок от игрока ФК «Челябинск».
