Глава Первых Светлана Буравова посвятила 43 юных челябинца в Движение. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске прошло посвящение самых юных участников Движения Первых
В Челябинске прошло посвящение самых юных участников Движения Первых Фото:

В Челябинске 43 воспитанника подшефного Упрдор «Южный Урал» детского сада №17 торжественно вступили в Движение Первых, получив значки и напутствие от наставников-дорожников. О том, что значки юным Первым вручила председатель реготделения Светлана Буравова, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«По всей стране есть такие же Первые, как и вы. Сегодня вы наденете значок, но ваша жизнь изменится не с этого момента, а с того, как вы поймете, что за вами будущее нашей страны. Вместе мы будем строить жизнь нашей страны такой, какой вы ее хотите видеть. Я уверена, что, когда придете в школу, вы будете достойными наставниками уже для тех ребят, которые остаются в детских садах», — обратилась к детям Светлана Буравова.

Она также пояснила, что по инициативе родителей в регионе открываются первичные отделения Движения на базе детских садов. В области также работает программа «Орлята-дошколята» — первая ступень системного воспитания, где малыши знакомятся с коллективной работой, памятными датами и государственными ценностями. По словам Буравовой, такая работа дает детям возможности проявить себя и подкрепляет взаимодействие наставников и педагогов.

«Вы сегодня — малыши, а завтра — уже наше будущее. Неважно, кем вы станете, рабочими или врачами, дорожниками или военными, учителями или строителями: главное, чтобы вы выросли хорошими людьми, любящими свой дом, своих близких, свою страну», — отметил начальник Упрдора Антон Антонов в напутственном слове воспитанникам детсада.

Почетным гостями церемонии стали также представители администрации Челябинска и южноуральского спорта: футболисты ФК «Челябинск» и талисман ХК «Трактор». Гости открыли масштабное граффити на стене детского сада авторства команды художника Тимура Brazil Абдуллаева, а для детей прошли мастер-классы, в том числе футбольный урок от игрока ФК «Челябинск».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 43 воспитанника подшефного Упрдор «Южный Урал» детского сада №17 торжественно вступили в Движение Первых, получив значки и напутствие от наставников-дорожников. О том, что значки юным Первым вручила председатель реготделения Светлана Буравова, передает корреспондент URA.RU с места событий. «По всей стране есть такие же Первые, как и вы. Сегодня вы наденете значок, но ваша жизнь изменится не с этого момента, а с того, как вы поймете, что за вами будущее нашей страны. Вместе мы будем строить жизнь нашей страны такой, какой вы ее хотите видеть. Я уверена, что, когда придете в школу, вы будете достойными наставниками уже для тех ребят, которые остаются в детских садах», — обратилась к детям Светлана Буравова. Она также пояснила, что по инициативе родителей в регионе открываются первичные отделения Движения на базе детских садов. В области также работает программа «Орлята-дошколята» — первая ступень системного воспитания, где малыши знакомятся с коллективной работой, памятными датами и государственными ценностями. По словам Буравовой, такая работа дает детям возможности проявить себя и подкрепляет взаимодействие наставников и педагогов. «Вы сегодня — малыши, а завтра — уже наше будущее. Неважно, кем вы станете, рабочими или врачами, дорожниками или военными, учителями или строителями: главное, чтобы вы выросли хорошими людьми, любящими свой дом, своих близких, свою страну», — отметил начальник Упрдора Антон Антонов в напутственном слове воспитанникам детсада. Почетным гостями церемонии стали также представители администрации Челябинска и южноуральского спорта: футболисты ФК «Челябинск» и талисман ХК «Трактор». Гости открыли масштабное граффити на стене детского сада авторства команды художника Тимура Brazil Абдуллаева, а для детей прошли мастер-классы, в том числе футбольный урок от игрока ФК «Челябинск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...