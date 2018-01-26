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26 января 2018
17:40  26 января 2018 0

После премьеры «Смерти Сталина» в московский кинотеатр нагрянула полиция. ФОТО

Полицейские сказали, что пришли посмотреть фильмФОТО: Ola Cichowlas, Twitter

В московский кинотеатр «Пионер», показавший запрещенный Минкультуры фильм «Смерть Сталина» пришли сотрудники полиции. Об этом сообщила журналист агентства AFP Ола Циховлас в соцсетях.

По словам Циховлас, один из полицейских сказал ей, что «пришёл смотреть фильм», но не уточнил, какой именно. Остальные сотрудники отказались называть ей причину визита. «Тоже за билетами?», «Хаха», — иронизируют пользователи. Руководство кинотеатра также не стало комментировать приход полиции. Тем временем канал МЭШ сообщает, что следователи из СК по Западному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье «Экстремизм». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новость по теме
Минкультуры накажет московский кинотеатр за «Смерть Сталина»

Фильм «Смерть Сталина» — комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства — должен был выйти в прокат 25 января. У фильма отозвали прокатное удостоверение 23 января. Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков подчеркнул, что картина оскорбляет национальные чувства россиян, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Несмотря на запрет, московский кинотеатр «Пионер» 25 января, показал запрещенную комедию. В Минкультуры предупредили, что за показ скандальной киноленты в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, «Федеральное агентство новостей».

Рита Теркина
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