Собчак не предлагала Кадырову «помириться»

19:56 26 января 2018 2

Собчак назвала интервью Кадырова сочетанием «агрессии, лукавства и мужского шовинизма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ксения Собчак не предлагала Рамзану Кадырову «помириться». На своей странице в Instagram она рассказала, что хотела встретиться с главой Чечни для обсуждения судьбы арестованного чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Телеведущая назвала последнее интервью Рамзана Кадырова изданию Daily Storm удивительным сочетанием «агрессии, лукавства и мужского шовинизма». «С одной стороны — все любят главу Чечни, а если кто не любит — то западный агент или сумасшедший. С одной стороны, знает каждую деталь из жизни своих оппонентов, с другой — никогда не знает, что с ними стало, куда же они пропадают», — Собчак упрекнула Кадырова в непоследовательности и противоречивости суждений. Она отметила, что его слова о желании телеведущей «помириться» с ним и признании ею собственной неправоты не имеют ничего общего с реальностью.

«Некоторое время назад я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева, если нужно — походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба, переданная через представителя Чеченской республики в Москве», — заявила Собчак, отметив, что Кадыров во встрече отказал. По ее словам, несмотря на «глубокие разногласия», она готова при необходимости встречаться с чеченским лидером.

Напомним, в недавнем интервью Daily Storm Рамзан Кадыров заявил, что Собчак предлагала ему «помириться». «Она недавно просила помириться с ней, хотя я с ней не ссорился. Она говорит, что не права во всех отношениях. У нее же ничего святого нет: сегодня будет говорить одно и сразу через три минуты другое, и не будет стесняться. <…> Эти люди бегают туда-сюда и не знают, под кого лечь», — высказался он довольно резко в отношении телеведущей. Он также назвал Собчак глупой, комментируя ее требования освободить главу чеченского отделения «Мемориал» Оюба Титиева, которого задержали за перевозку марихуаны.