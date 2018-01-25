Кадыров назвал Собчак глупой

18:46 25 января 2018 4

Рамзан Кадыров не понимает, откуда берутся такие люди, как Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на открытое письмо кандидата в президенты Ксении Собчак. В обращении, опубликованном в Instagram, телеведущая потребовала требовала освободить главу чеченского отделения «Мемориал» Оюба Титиева.

«Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я — не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я — глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задержать кого-либо. Вот она глупая, я не понимаю её. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у которого по версии следствия изъяли наркотики?» — заявил Кадыров изданию Daily Storm.

Глава Чечни при этом подчеркнул, что, по его мнению, Титиев задержан справедливо. «Все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства. Почему-то всем интересны Титиевы и Татаевы. Мы многих задерживали, сажали по закону. Пусть они берут статистику, сколько человек в Чечне задержаны за наркотики и осуждены», — добавил Кадыров.

Как ранее сообщало «URA.RU», в начале января чеченский правозащитник, глава местного центра «Мемориал» Оюб Титиев, попался на перевозке марихуаны. В его машине нашли 180 граммов запрещенного вещества. Суд арестовал его на два месяца. Сам Титиев заявил, что пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники МВД.

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали», — прокомментировал тогда чеченский лидер, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Задержание Титиева вызвало критику в западных странах. В Кремле заявили, что необходимо дождаться результатов следствия, чтобы делать какие-либо выводы.

Аккаунты Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram оказались недоступны для пользователей по неизвестной причине, пишет «Русская планета». На что Кадыров заявил, что отныне намерен публиковать новости и видео в своем аккаунте в соцсети Mylistory.