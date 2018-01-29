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Главные новости Югры
13:19  29 января 2018 1

Губернатор ХМАО едет в Нефтеюганский район. На местах опасаются кадровых чисток

Рабочее совещание с главами муниципалитетов.Сургут, комарова наталья
Губернатор Югры продолжает рабочее турне по региону в новом форматеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова собирается в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз глава региона отправится в Нефтеюганский район. Об этом 29 января «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Как сообщили в депсвязей, рабочая поездка главы региона запланирована на 31 января, в рамках поездки состоится встреча губернатора с главой муниципалитета Галиной Лапковской. Также в этот день пройдут три совета, которые Наталья Комарова планирует провести лично в режиме ВКС: общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО до 2030 года, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также Совет по развитию информационного общества.

Стоит отметить, что 27 января в рамках аналогичной рабочей поездки губернатор уже посетил Нижневартовский район. Там глава региона встретилась с главой муниципалитета Борисом Саломатиным.

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В ХМАО ждут публичных отставок и показательных арестов мэров

Как уже сообщало «URA.RU», рабочее турне губернатора направлено на выявление новых лидеров общественного мнения. На них власти ХМАО будут опираться в своей работе. Но представители элитарных групп говорят о возможной другой подоплеке — масштабной ревизии состояния дел на местах.

Появилась даже версия, что сейчас в команде Комаровой составляют список мэров для предстоящей кадровой чистки. По версии источников «URA.RU», об этом говорит ряд действий губернатора, например, жесткая критика мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева на совещании в Сургуте. Или разговор с Вадимом Шуваловым, который прошел в менее позитивном ключе, чем общение с другими главами в рамках турне.

Игорь Волосин
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