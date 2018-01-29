Губернатор Югры Наталья Комарова собирается в очередную рабочую поездку по региону. На этот раз глава региона отправится в Нефтеюганский район. Об этом 29 января «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Как сообщили в депсвязей, рабочая поездка главы региона запланирована на 31 января, в рамках поездки состоится встреча губернатора с главой муниципалитета Галиной Лапковской. Также в этот день пройдут три совета, которые Наталья Комарова планирует провести лично в режиме ВКС: общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО до 2030 года, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также Совет по развитию информационного общества.
Стоит отметить, что 27 января в рамках аналогичной рабочей поездки губернатор уже посетил Нижневартовский район. Там глава региона встретилась с главой муниципалитета Борисом Саломатиным.
Как уже сообщало «URA.RU», рабочее турне губернатора направлено на выявление новых лидеров общественного мнения. На них власти ХМАО будут опираться в своей работе. Но представители элитарных групп говорят о возможной другой подоплеке — масштабной ревизии состояния дел на местах.
Появилась даже версия, что сейчас в команде Комаровой составляют список мэров для предстоящей кадровой чистки. По версии источников «URA.RU», об этом говорит ряд действий губернатора, например, жесткая критика мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева на совещании в Сургуте. Или разговор с Вадимом Шуваловым, который прошел в менее позитивном ключе, чем общение с другими главами в рамках турне.