16:59 31 января 2018 0

Михаил Сердюк готов построить жилье в Сургутском районе в рамках федеральной программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Белый Яр (Сургутский район ХМАО) возобновят реализацию крупного федерального проекта «Жилье для российской семьи». Об этом в своем блоге рассказал глава района Андрей Трубецкой.

В новом выпуске блога «Глава в районе» Трубецкой пишет, что предыдущий застройщик (компания экс-депутата Сургута Евгения Барсова «Сургустройтрест») сорвал реализацию проекта и сейчас чиновники готовят новый конкурс. «Известный депутат Думы ХМАО выкупил эту компанию, мы с ним повстречались. Земельный участок, который отводился для этого проекта, находится в аренде до 1 апреля 2018 года. Мы перезаключим контракт на конкурсных условиях с новым застройщиком. Есть полная уверенность, что в 2018 году реализация жилищного строительства будет осуществлена», — рассказал Андрей Трубецкой. По предварительным данным, с новым владельцем «Сургутстройтреста» Михаилом Сердюковым достигнута договоренность, что компания будет участвовать в конкурсе, и, вероятнее всего, продолжит выполнение проекта.

В рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» планировалось возвести жилье при цене всего в 35 тысяч рублей за квадратный метр. Как ранее сообщало «URA.RU», компания Евгения Барсова не смогла завершить строительство. После этого Барсов заявил, что выходит из «Единой России», а также складывает полномочия депутата думы Сургута. По неофициальным данным, это произошло из-за конфликта между застройщиком и властями, который был вызван нежеланием предпринимателя уступать выделенный земельный участок.

«Сургутстройтрест» впоследствии выкупил депутат думы Югры Михаил Сердюк. Как ранее пояснял «URA.RU» владелец группы «СТХ», он приобрел ранее принадлежавшую Барсову проблемную компанию практически обанкротившейся, с серьезными финансовыми проблемами.