На Южном Урале силовики накрыли банду, занимавшуюся автоподставами. Ее участники с помощью дорогих автомобилей инсценировали аварии, получая солидную компенсацию от страховых компаний.
Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели серию обысков, в результате которых изъяли 18 иномарок представительского класса, а также документацию по фиктивным страховым случаям и банковские карты, на которые поступали выплаты. По данным ведомства, за деньги автомобили оформлялись на подставных лиц. Позже они получали страховые выплаты, передавая большую часть денег инициаторам фиктивных аварий. Отмечается, что в большинстве случаев преступники старались выставить виновниками ДТП водителей бюджетных автомобилей.
Потерпевшими признаны шесть страховых компаний. По предварительным данным, ущерб превысил семь миллионов рублей. «В одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещение в сумме около 800 тысяч рублей за две дорогостоящие иномарки», — рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следователи уже допросили 22 подозреваемых в незаконном возмещении страховых выплат. Лидеры группировки заключены под стражу. Они обвиняются в мошенничестве.