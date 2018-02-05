{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
16:52  05 февраля 2018 0

Южноуральская банда на элитных машинах зарабатывала миллионы на автоподставах. ВИДЕО

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, авария, пикап
Аферисты получили свыше семи миллионов рублей за фиктивные ДТПФото: pixabay.com

На Южном Урале силовики накрыли банду, занимавшуюся автоподставами. Ее участники с помощью дорогих автомобилей инсценировали аварии, получая солидную компенсацию от страховых компаний.

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели серию обысков, в результате которых изъяли 18 иномарок представительского класса, а также документацию по фиктивным страховым случаям и банковские карты, на которые поступали выплаты. По данным ведомства, за деньги автомобили оформлялись на подставных лиц. Позже они получали страховые выплаты, передавая большую часть денег инициаторам фиктивных аварий. Отмечается, что в большинстве случаев преступники старались выставить виновниками ДТП водителей бюджетных автомобилей.

Потерпевшими признаны шесть страховых компаний. По предварительным данным, ущерб превысил семь миллионов рублей. «В одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещение в сумме около 800 тысяч рублей за две дорогостоящие иномарки», — рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи уже допросили 22 подозреваемых в незаконном возмещении страховых выплат. Лидеры группировки заключены под стражу. Они обвиняются в мошенничестве.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров